Dai circoli alla segreteria provinciale e regionale, il Pd verso l’election day

Il tema non è ancora entrato nel vivo e nel partito si lavora sottotraccia per trovare una quadra ma per il Partito Democratico è alle porte il rinnovo dei vertici territoriali: dai circoli locali alla segreteria provinciale fino a quella regionale. Tutto, naturalmente, guardando anche alle prossime scadenze elettorali e al congresso nazionale, dove però i tempi sono più incerti.

I tempi delle elezioni

Dalla fine di settembre è noto il cronoprogramma che detterà i tempi dei rinnovi. Si tratta sostanzialmente di elezioni interne al partito, fatto salvo per la segreteria regionale dove sono previste primarie aperte.

L’election day è previsto per il 18 novembre con due diverse modalità: i direttivi e i segretari dei circoli locali e l’assemblea e il segretario provinciali saranno eletti con urne aperte ai soli iscritti al Partito Democratico. Nella stessa giornata l’assemblea e il segretario regionale saranno eletti con elezioni aperte agli elettori Pd.

Circoli e segreteria provinciale PD

Il segretario provinciale uscente è Samuele Astuti, ex sindaco di Malnate e consigliere regionale dallo scorso 4 marzo. I giochi per la sua successione si apriranno ufficialmente venerdì 19 ottobre quando sarà istituita la Commissione provinciale per il congresso che dal 22 al 29 ottobre raccoglierà le candidature alla carica di segretario provinciale e dei componenti dell’assemblea provinciale. Le candidature a segretario di circolo e le liste di candidati al direttivo di circolo sono raccolte direttamente il giorno del voto.

La segreteria regionale PD

Il segretario regionale uscente è il varesino Alessandro Alfieri, dallo scorso 4 marzo Senatore della Repubblica. Il timing per la partita regionale entra nel vivo prima. Le candidature per la segreteria dovranno essere depositate entro le 12 di giovedì 18 ottobre, le liste per l’assemblea entro lunedì 5 novembre.

Chi può votare

Le elezioni per i circoli locali e i vertici provinciali sono aperti ai soli iscritti del partito. Il termine entro il quale è possibile ai non iscritti effettuare l’iscrizione al PD per poter ottenere il diritto di voto è martedì 6 novembre.

Le elezioni per i vertici regionali sono invece aperti anche agli elettori non iscritti. I giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni e i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno hanno l’obbligo di pre-registrarsi entro martedì 13 novembre.