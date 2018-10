Famiglie al museo tra giochi, laboratori e missioni

Sono sette i musei di Varese e provincia che domenica 14 ottobre partecipano al F@mu, la Gionata nazionale delle Famiglie al museo. “Piccolo ma prezioso” è il tema scelto per questa edizione 2018 ed è lo spunto per una serie di attività, laboratori e visite guidate dedicate ai bambini e ai loro genitori, per trascorrere insieme una domenica di arte cultura, divertimento e creatività.

MA*GA di Gallarate, ore 15 – 17

“Sembrano parole inutili” è il titolo del laboratorio proposto dal Museo di Gallarate: “Le parole parlano di noi, sono la rappresentazione del nostro linguaggio – spiegano i promotori – insieme trasformeremo la scrittura in una pratica collettiva aperta anche ai bambini più piccoli”.

Attraverso l’uso di timbri, le lettere diventano segni nello spazio che rotolano, si avvicinano, si ripetono, si intersecano e creano un paesaggio ritmico, grafico e sonoro unico.

Il laboratorio è gratuito, dai 3 anni in su.

È gradita la prenotazione scrivendo a didattica@museomaga.it

Il MA*GA è in via De Magri 1 a Gallarate



Museo del Tessile a Busto Arsizio, ore 15.30 – 17

In programma una speciale “Giocomerenda” a tema: “Piccoli ma preziosi… tesori da collezione!”

Una speciale visita guidata propone ai bambini di aguzzare la vista per cogliere i particolari tra animali, paesaggi e ferri del mestiere del sarto Antonio Ferramini, testimoni di una professione ancora affascinante.

A seguire il laboratorio per utilizzare con fantazia i particolari dettagli raccolti. E infine merenda per tutti.

L’attività è dedicata a bambini dai 4 ai 12 anni (accompagnati da uno o due adulti)

La partecipazione è gratuita.

Iscrizione obbligatoria (posti limitati), scrivendoa didattica.prenotazioni@comune.bustoarsizio.va.it entro giovedì 11 ottobre, indicando: nome, cognome, età dei partecipanti e un recapito telefonico.

Museo Tattile di Varese, ore10.30-12.30 e 15.30-18.30

Per questa giornata il museo mette a disposizione di piccoli e grandi visitatori la possibilità di costruire una cosa “piccola e preziosa”, usando i materiali più diversi: legno, tappi, carta, palette dei ghiaccioli, stoffa, sughero, cartone, e chi più ne ha più ne metta. L’importante è che il manufatto sia piccolo e bellissimo, pieno di colori, di forme, e di tutta la fantasia che ciascuno vorrà impiegare.

Ogni creazione sarà fotografata e pubblicata sulla pagina Facebook del museo e le 3 creazioni chericeveranno il maggior numero di preferenze, saranno premiate con 3 bellissimi regali di #animagrigia: un taccuino formato 15x21con matita colorata, un taccuino formato 15×10 con matita colorata, o un kit di 3 quadernini 10×15 sempre con matita colorata.

Il costo del biglietto domenica sarà ridotto a 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a l.cornaggia@museotattilevarese.it.

Il Museo Tattile di Varese è a Villa Baragiola, in via Caracciolo 46. Per maggiori informazioniconsultare il sito.



MABA di Angera, ore 14.30 – 18.30

Tanti giochi per scoprire il mondo antico con un allestimento all’altezza della fantasia di grandi e piccini. Bambini e genitori troveranno tante repliche da toccare e giochi tematici creati apposta per loro come lo Scavapuzzle e le Scalette colorate, il Chi cerca trova e il Domino Tattile. E poi puzzle bianchi e schede di reperto, didascalie iconografiche, fili e perline: Melissa accoglierà le famiglie, spiegherà come funziona il MABa e poi ogni famiglia sceglierà cosa fare. I bambini potranno scegliere qualsiasi attività e giocare insieme ai propri genitori.

Il civico Museo Archeologico dei Bambini di Angera è in via Marconi 2.

Per maggiori informazioni scrivere a museo@comune.angera.it

“Museo della Colleggiata” di Castiglione Olona, ore 15.30 – 17

Per l’occasione una visita guidata ricca di sorprese con un laboratorio finale intitolata “La chiave del tesoro”, ed è una vera e propria missione. Ecco gli indizi: grani d’incenso, un pezzetto di legno, un libro, acqua, vino, una pergamena scritta seicento anni fa. “Andremo alla ricerca di argenti dorati, cofanetti d’osso, contenitori di pietra, porticine segrete, dove ognuna di queste cose troverà il suo posto. Solo allora scopriremo quanto sono preziosi questi elementi e, forse, troveremo la chiave del tesoro. Ma quale scrigno aprirà?”

L’attività è adatta a bambini da 5 a 9 anni.

Biglietto d’ingresso: 4 € bambini; 6 € adulti; 16 € biglietto famiglia (2 adulti + 2 o più bambini).

In contemporanea possibilità visita guidata per gli adulti interessati.

Prenotazione obbligatoria (posti limitati) scrivendo a didattica@museocollegiata.it.

Il Museo della Colleggiata è in via Via Cardinal Branda, a Castiglione olona. Per maggiori informazioni consultare il sito.



MIDeC di Cerro di Laveno, ore 10-11.45

Come per le scorse edizioni, il Museo internazionale del Design ceramico si trasformerà in uno spazio pieno di colori, risa, voci, dove sentirsi accolti, giocare, chiedere, creare, conoscere, inventare in libertà nel laboratorio curato da Sarah Dalla Costa per la realizzazione di una formella a bassorilievo dove i partecipanti potranno unire tutti i loro affetti, stretti in un abbraccio di ceramica.

Partecipazione: 7 euro (max. 20 posti)

Iscrizione obbligatoria (posti limitati), contattando Sarah Dalla Costa al 333 43 25 110.

Il MIDeC è al civico 5 del Lungolago Perabò, a Cerro di Laveno Mombello. Per maggiori informazioni consultare il sito

Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo, ore 15-18

In collaborazione con la “Società di Danza Milanese”, propone un percorso dal titolo “Un tuffo nell’Ottocento dei Visconti”: “con i bambini scopriremo piccoli ma preziosi oggetti della quotidianità ottocentesca con un gran finale”. Partenza delle visite riservate ai bambini con le famiglie sono previste alle ore 15.00 e alle ore 16.30 dalla biglietteria del castello.

Attività per bambini dai 4 ai 10 anni.

Costi evento: € 5.00 per partecipante, guida e materiale inclusi.

Non è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni: lab-castellovisconti@libero.it.