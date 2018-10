Fermi in autostrada, vengono tamponati: due i feriti

Forse la nebbia è la causa del tamponamento avvenuto questa mattina, domenica 21 ottobre, attorno alle 6.30 in autostrada in direzione Milano dopo l’ingresso di Castronno. Tre i veicoli rimasti coinvolti e due i feriti, due uomini di 38 e 42 anni, trasportati all’ospedale di Varese dai soccorritori del 118. In particolare, uno dei feriti ha riportato contusioni abbastanza gravi ma non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia stradale dell’Autolaghi intervenuta sul posto, una delle vetture era ferma in carreggiata dopo aver fatto un incidente, un automobilista si sarebbe fermato a prestare soccorso. Una terza macchina, forse a causa della poca visibilità, non si sarebbe accorta dei due mezzi fermi e li avrebbe tamponati.

Un secondo incidente era avvenuto sulla carreggiata opposta, nel tratto tra Solbiate e Cavaria qualche minuto prima. In questo secondo caso non si parla di persone trasportate in ospedale.