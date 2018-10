Festa per “quelli del 43”: gli studenti dei corsi professionali

Il 18 ottobre alle ore 18.30, presso la sede dell’Enaip Varese in Via Uberti, 44 si terra l’evento “Noi del 43” organizzato per promuovere e valorizzare le esperienze dei 41 allievi dei corsi professionali grafici, meccanici, elettrici e del commercio, che dal 2016 sono stati assunti in apprendistato in art.43.

Grazie a questa formula, attraverso l’alternanza scuola-lavoro, i ragazzi possono lavorare e contemporaneamente conseguire una Qualifica e un Diploma Professionale .

All’evento saranno presenti le aziende del territorio che hanno collaborato con Enaip alla progettazione e realizzazione di questi percorsi.

La serata si concluderà con la consegna dei diplomi agli allievi/apprendisti.

L’evento verrà riproposto il 25 ottobre alle h. 18 presso la sede dell’Enaip di Busto Arsizio, V.le Stelvio 171 per valorizzare l’esperienza di 39 allievi – apprendisti del Centro Enaip di Busto Arsizio, dei settore elettrico, della ristorazione e agroalimentare.