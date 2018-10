Una folla di fan accoglie i Måneskin a Varese

Un pomeriggio “infuocato” da Varese Dischi: protagonisti i Måneskin, nel giorno dell’uscita del loro nuovo album dal titolo “Il ballo della vita”. La Galleria Manzoni infatti, ha fatto fatica a contenere la lunga fila di fan che dalla tarda mattinata di oggi (26 ottobre) si è formata, ora dopo ora fino a contare più di un migliaio di persone.

Un pubblico in trepidazione da giorni, che si è mobilitato per accogliere la band con cartelli, disegni, regali, peluche e collane: «Non vedevo l’ora. Mi piace tutto di loro», ripetono le fan, molte giovani e giovanissime, accompagnate da mamme e papà, che tra le mani stringono il nuovo disco della band.

I giovani rocker arrivano puntuali, intorno alle 14, e scendono da furgone nero con i vetri oscurati con il sorriso sulle labbra, godendo di tutto quell’affetto. Nell’ordine si vedono il chitarrista Thomas in giacca rossa, seguito dalla bionda Victoria e dal cantante e leader Damiano, in camicia leopardata (all’appello mancava Ethan, il batterista). Con la camminata da “rock star” raggiungono il negozio dove incontreranno i fan per più di tre ore, tra fotografie, autografi, abbracci e baci.

Sono momenti rapidissimi, il tempo di una foto e di un autografo, ma che risulta sufficiente per veder scendere lacrime dagli occhi, guance rosse dall’emozione e adrenalina alle stelle. «Sono stupendi», il commento di due ragazze di 12 e 13 anni. In fila anche bambini piccolissimi che hanno imparato ad imitare le mosse del cantante Damiano, accompagnati da mamme e papà felici di poter incontrare la band di Roma: «Sono simpatici, li ho visti in tv e da lì abbiamo iniziato a seguirli».

I Måneskin infatti, sono diventati famosi per la loro partecipazione a X Factor nel 2017 e hanno da subito conquistato il pubblico con il loro stile rock e sopra le righe. «Sono unici, mi piacciono perchè si distinguono dal resto dei cantanti di oggi che per la maggior parte fanno rap».

L’incontro di oggi è probabilmente un’anticipazione di quello che succederà durante l’instore tour che affronteranno in tutta Italia: folle di ragazze, per lo più giovanissime, in visibilio e sognanti: «Sono unici per me», raccontano. Una band che è stata capace di conquistare il pubblico dei più giovani, in poco tempo, abituato più alle rime del rap e oggi affascinato da un mondo fatto di chitarre, batterie e capelloni. Una giornata insomma, che ha ben celebrato l’uscita di questo nuovo prodotto discografico e che siamo certi scalerà le classifiche.

La diretta facebook