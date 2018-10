Gaia, dal liceo Candiani alla Nuova Zelanda grazie ad una borsa di studio

Gaia Leidi, studentessa del Liceo Artistico Candiani al terzo anno dell’indirizzo scenografia, è l’unica vincitrice italiana della borsa di studio “Follow the Kiwi”, promossa da Education New Zealand, agenzia governativa per la promozione delle scuole neozelandesi all’estero.

Gaia, scelta tra più di 60 studenti di tutta Italia, riceverà 15.000 dollari neozelandesi (circa 8600 euro) per un periodo di studio di 9 mesi presso la KeriKeri high school di KeriKeri, Nuova Zelanda.

Giovedì 25 ottobre dalle ore 10.15 nell’aula della ragazza (B6) del Liceo Candiani la consegna ufficiale del premio con la partecipazione del Dirigente Scolastico Andrea Monteduro, dell’Assessore all’Educazione Gigi Farioli, di 4 classi dell’Istituto con alcuni docenti.

Alla premiazione saranno presenti anche Olga Elli di Education New Zealand e Chiara Lops, in rappresentanza di WEP, organizzazione promotrice del programma a cui parteciperà la ragazza.