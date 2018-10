Gatti e uccelli da tutto il mondo in mostra a MalpensaFiere

Sarà un weekend da non perdere per tutti gli amanti degli animali quello che sta per arrivare a MalpensaFiere. Sabato e domenica, infatti, nei padiglioni del polo fieristico di Busto Arsizio sarà organizzata l’edizione 2018 di Malpensa International Ornithological Show.

Si tratta di una esposizione ornitologica internazionale che si svolgerà dal 17 al 21 ottobre. Le giornate da mercoledì a venerdì saranno riservate agli operatori del settore mentre il fine settimana sarà aperto al pubblico.

Nel weekend, in contemporanea con la mostra ornitologica, all’evento sarà affiancata anche una Rassegna Internazionale Felina, organizzata da Serenissima Cat Club.

Per tutti i dettagli della manifestazione clicca qui