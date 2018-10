Come gustarsi i sapori d’autunno

Si parlerà di “Autunno in tavola” al nuovo corso Tigros, per questa volta dedicato al gusto.

E a raccontarci come cucinare al meglio i sapori d’autunno, mercoledì 10 ottobre, sarà Chef Giovanni Croce del Ristorante da Candida a Campione d’Italia.

Il ristorante, notissimo nel mondo per la sua stella Michelin, prende nome Candida da colei che ha rappresentato la tradizione culinaria campionese.

Nel 1948 fu ribattezzato ristorante “da Candida” e proprio in quegli anni la fama della sua cucina varcò i confini nazionali. Alla morte di Candida ciò che nacque come piccola trattoria è diventato un ristorante conosciuto in tutto il mondo col nome di “Antica Trattoria da Candida 1886” .

Le prenotazioni sono già chiuse per questo evento: per controllare le disponibilità dei prossimi corsi, consultare il sito di Tigros.