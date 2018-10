Halloween, un’occasione per scoprire il Sacro Monte

Appuntamenti per il ponte di Halloween! Dal 1 al 3 novembre 2018, durante i giorni di interruzione scolastica, i bambini potranno divertirsi nei luoghi, ricchi di storia e arte, del Sacro Monte di Varese. Sarà un modo diverso e coinvolgente per vivere insieme le festività di Ognissanti e dei morti, scoprendo il loro autentico significato attraverso l’arte, la creatività e il gioco!

I bambini iscritti verranno coinvolti dagli educatori museali del Museo Baroffio in visite-gioco e laboratori nelle sale del museo, per le vie del Borgo di Santa Maria del Monte e lungo la seicentesca Via Sacra, scoprendo insieme – divertendosi – curiosità e affascinanti dettagli attraverso l’osservazione di quadri, sculture, architetture e del paesaggio stesso. Durante le giornate di campus i bambini avranno modo e tempo anche di dedicarsi ai compiti per la scuola e ad attività autonome con materiali messi a libera disposizione dal museo, al fine di dare spazio alla creatività di ogni bambino.

La sede di riferimento del campus sarà ancora il Museo Baroffio in Piazzetta Monastero presso il Sacro Monte di Varese e ogni giornata di campus, con costo pari a 20 € a bambino, si svolgerà secondo il seguente programma generale:

8.30-9.30 accoglienza presso il Museo Baroffio (in caso di necessità e previo accordo, l’educatore potrà recuperare i bambini alle ore 8.00 presso piazzale Montanari per poi proseguire insieme in autobus fino al museo; in tal caso bisogna considerare il costo aggiuntivo di 2 € al giorno per i biglietti dell’autobus)

9.30-12.30 attività in museo (proposte organizzate, spazio autonomo e compiti)

12.30-14.30 pranzo al sacco

14.30-17.00 attività all’aperto e laboratori manuali

Per maggiori informazioni: info@sacromontedivarese.it – cell. 366.4774873 – 328.8377206.