Ilaria Del Grande conquista il pass per i mondiali

Grande risultato di Ilaria Del Grande: la portacolori della Oxygen Triathlon di Ispra ha infatti conquistato il pass per partecipare ai prossimi mondiali della specialità 70.3 in programma a Nizza nel settembre 2019.

Del Grande, classe 1972, ha centrato la qualificazione vincendo l’Ironman 70.3 di Shangai nella categoria 45-49: l’atleta del team varesotto ha completato il percorso in 5 ore, 24’56”.

La prova disputata nella metropoli cinese prevedeva la disputa di 1,9 chilometri a nuoto, 90 in bicicletta e una mezza maratona di 21 chilometri a piedi come terza e ultima frazione. L’Ironman di Shangai era una delle prove (slot) che mettevano in palio i posti per la partecipazione ai mondiali di Nizza.