Incendio in mansarda: intervengono i vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi a Cardano al Campo in via Carreggia. La mansarda di una palazzina di 4 piani è stata distrutta dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti da Gallarate e con un’autobotte da Varese per domare il rogo.

Le fiamme hanno invaso l’ultimo piano al cui interno non si trovava fortunatamente nessuno. Il rogo ha distrutto circa 50 metri quadrati di tetto e i locali sono stati dichiarati inagibili.