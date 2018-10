Incidente all’aeroporto di Lugano-Agno

(Foto repertorio – Facebook Lugano Airport / Aeroporto di Lugano-Agno)

La Polizia cantonale comunica che oggi – sabato 6 ottobre – poco dopo le 12 c’è stato un incidente aviatorio all’aeroporto di Lugano-Agno.

Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire un aereo, immatricolato in Austria, in fase di atterraggio ha terminato la sua corsa rimanendo fermo sulla pista a causa di un problema tecnico.

Il pilota, il copilota e un passeggero non hanno riportato ferite. Sul posto il Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni (SISI).

L’aeroporto è tutt’ora chiuso per il recupero dell’aereo.