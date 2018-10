Induno ringrazia i cittadini benemeriti e “battezza” i neomaggiorenni

Si terrà domenica 21 ottobre a Villa Porro Pirelli la tradizionale Serata dei ringraziamenti, un’iniziativa che si svolge in occasione del 68° anniversario della ritrovata autonomia del Comune di Induno Olona, una sorta di “compleanno” del paese.

A partire dalle 21 nella Sala Cariplo di Villa Porro Pirelli, in via Tabacchi 20, l’Amministrazione comunale accoglierà tutti i cittadini per una serata di festa assieme alla Filarmonica Indunese, che accompagnerà con la sua musica l’intero evento.

Durante la serata sarà conferito il premio “Induno ringrazia” ai cittadini benemeriti del paese ed inoltre si terrà la cerimonia del Battesimo civico per tutti i nati nell’anno 2000, neo-diciottenni, che riceveranno il benvenuto nella maggiore età.

Quest’anno la consegna dei meriti sportivi avverrà invece nel corso di un evento dedicato interamente allo sport che si terrà domenica 28 ottobre alla Palestra comunale “Luigi Ganna”.

Entrambe le serate sono aperte a tutti.