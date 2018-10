La nuova gestione del bar Atlantic: “Noi estranei all’indagine”

La nuova gestione del bar Atlantic di via Dante, finito al centro dell’inchiesta sullo spaccio che ha preso il nome proprio dal locale lonatese, fa sapere che non ha nulla a che fare con quella precedente di Salvatore De Castro.

Dopo la diffusione della notizia, infatti, i nuovi gestori hanno contattato anche Varesenews per specificare la propria estraneità alla vicenda. Il locale, in realtà, è chiuso da oltre un mese per “motivi familiari”.

«Questa vicenda ci crea un grave danno – ha spiegato la nuova gerente – in molti ci hanno chiamato questa mattina chiedendoci se siamo coinvolti ma non sappiamo nulla di questa storia e vogliamo restarne fuori. Personalmente starò fuori da Lonate per un bel po’».