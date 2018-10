Ladri di metalli, tredici arresti

Banda di ladri sgominata dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Verbania.

In manette sono finiti 13 cittadini di nazionalità, rumena, ucraina ed italiana accusati di furti aggravati in ditte di metalli, ricettazione e trasferimento fraudolento di valori: l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Verbania.

I reati sono stati commessi nelle province di Bergamo, Lodi, Monza-Brianza, Novara, Varese, Verbania e Vercelli. I dettagli dell’operazione verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa al Comando Provinciale Carabinieri di Verbania.