Lavoro e sociale devono entrare nell’agenda delle elezioni europee

Costruire una piattaforma unitaria contenente proposte, in particolare sui temi sociali e del lavoro, da sottoporre ai candidati alle elezioni europee della primavera del 2019, in particolare a coloro che si candideranno a Milano e nell’Area Metropolitana.

Questa la proposta avanzata questa mattina da Danilo Margaritella, segretario generale della Uil Milano Lombardia, che è intervenuto al Congresso della Cgil Milano in corso nel capoluogo lombardo, per portare i saluti del sindacato di via Campanini.

«Le elezioni europee non possono trasformarsi in un regolamento di conti, all’ultimo sangue, su questioni nazionali; sarebbe un errore drammatico; le avvisaglie di questi giorni non lasciano presagire nulla di buono – ha detto Margaritella – come organizzazioni sindacali non possiamo però limitarci a fare dei richiami generici al mondo della politica; dobbiamo essere concreti e mettere sul tavolo temi cruciali che devono contraddistinguere la politica europea dei prossimi anni, a partire dal quelli del lavoro e del sociale».

Da qui, la proposta che la Uil Milano Lombardia avanza alla Cgil e alla Cisl milanesi. «Costruiamo insieme, in questi mesi che ci separano dal voto, una piattaforma di proposte unitarie da sottoporre in particolare ai candidati alle elezioni europee che si presenteranno a Milano e nell’area metropolitana e sulla quale potersi confrontare, anche in maniera serrata» ha concluso Margaritella.