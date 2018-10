LIUC Business School vince il riconoscimento “Logistico dell’anno”

Il premio “Logistico dell’anno” organizzato da Assologistica è stato assegnato al centro della Supply Chain, Operations e Logistica della LIUC Business School diretto dal Professor Fabrizio Dallari.

Assologistica, la realtà associativa che rappresenta le 250 aziende di logistica che operano in Italia, ha premiato per il secondo anno l’università LIUC per il progetto “OSIL – Osservatorio sull’immobiliare logistico” sviluppato dai ricercatori della LIUC Business School. OSIL ha come obiettivo quello di progettare un modello di riferimento nazionale per la qualità e la funzionalità dei magazzini.

Il modello OSIL permette di conoscere il grado di compatibilità di un immobile e di svolgere una determinata funzione, attribuendogli un grado di qualità da 1 a 5 stelle. OSIL permetterà di ricevere informazioni in merito alla qualità nei diversi ambiti di indagine (localizzazione, aree esterne, struttura ed aree interne) e indicazioni delle aree prioritarie di intervento per un miglioramento qualitativo.

Il premio, assegnato venerdì 26 ottobre, è stato ritirato dal prof. Fabrizio Dallari con Martina Baglio e Elisabetta Garagiola della LIUC Business School. Il prof. Dallari presenterà l’8 novembre a Fieramilanocity, il progetto di “Customer Experience, Startup e 4.0: la Logistica spicca il volo!” sulla mappatura di cento magazzini.