Un auto danneggiata ma fortunatamente nessun ferito: è il bilancio della pioggia di calcinacci caduta da una nella serata di giovedì in via San Francesco.

Ad intervenire sono stati i residenti che hanno transennato la zona con il nastro bianco e rosso ed hanno messo un cartello per invitare i passanti a non utilizzare il marciapiede per evitare rischi nel caso di ulteriori crolli. Del resto i materiali caduti sono arrivati fin sulla sede stradale.

Consistenti i danni per una Ford Focus che si è ritrovata con il parabrezza sfondato e la carrozzeria danneggiata in più punti. Ora sarà l’amministratore del palazzo ad intervenire con le necessarie opere di manutenzione straordinaria. Certo la presenza dei calcinacci sulla sede stradale e la vettura danneggiata ha provocato molto curiosità e un pizzico di apprensione nel rione Prealpi.