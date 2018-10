Il Pirellone illuminato per la prevenzione del cancro al seno

Il Pirellone sarà illuminato dalla scritta “Breast day”, in occasione del mese per la prevenzione del cancro al seno. La decisione è stata presa dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia su richiesta della Commissione Sanità e Politiche Sociali, guidata dal Presidente Emanuele Monti (Lega). “La lotta contro il tumore al seno è una priorità per Regione Lombardia. La Commissione Sanità sta lavorando per offrire alle donne un servizio sempre più efficiente. E anche per fare opera di sensibilizzazione, in modo che effettuino costanti controlli di prevenzione” è il commento di Monti. La data in cui Palazzo Pirelli sarà illuminato verrà decisa nei prossimi giorni.