Quel “colpo di fulmine” che cambia la vita

È il bivio. Quella scelta che cambia la vita e dalla quale indietro non si torna. Sono gli “amori imprevisti”. Ci si trova in coppia stabilmente con qualcuno, matrimonio o convivenza, ma ci si innamora di un altro. Che cosa si fa? Esistono più vie di uscita e nella serata di giovedì 11 ottobre Umberto Longoni, psicologo, sociologo e scrittore, cercherà di analizzare tutte le possibili “soluzioni”.

Un appuntamento con l’autore davvero insolito quello organizzato dall’assessorato alla Cultura di Inarzo in biblioteca (via Patrioti 28, inizio ore 21. Ingresso libero). Si parte dal libro di Longoni, “Imprevisti”, per analizzare poi situazioni reali e valutare le varie possibili soluzioni.

L’incontro fatale colpisce senza avvisaglie, provocando gioia e ansia, lasciando senza difese, né risposte, dato che alla domanda “che cosa faccio adesso?”, pare non vi sia una via d’uscita indolore: ogni soluzione sembra fonte di sofferenza. Abbandonare il proprio partner con il quale si è costruita una vita e una famiglia? Si pensa al bene dei figli che potrebbero perdere tranquillità ed equilibrio. Oltretutto se sussistono problemi economici non è facile. Eppure rinunciare al nuovo amore …quanto male farebbe?

“Imprevisti” di Umberto Longoni analizza la situazione e ciò che sta succedendo: si cercherà di chiarire anche quali siano le prospettive che si presentano, possibilità e conseguenze. La prima parte, con interessanti test di approfondimento e auto-analisi e tanti esempi, permetterà di comprendere come sia possibile: innamorarsi senza volerlo; stare con lui ma amare un altro; capire se sia proprio amore; smascherare gli amori “vorrei ma non posso”; risolvere i sensi di colpa.

La seconda parte, invece, cercherà di suggerire delle dritte utili a prendere un’eventuale decisione ma anche consiglierà “come fare” se invece si ha intenzione di ricreare la coppia, ritrovando accordo e armonia con il partner di oggi.

Umberto Longoni, psicologo, sociologo e scrittore, docente della SIMP ( Società Italiana Medicina Psicosomatica), è uno dei più noti psicologi italiani del “Mental Training”. Ha collaborato alle più diffuse riviste femminili come autore di test, rubriche e pubblicato libri e manuali soprattutto a carattere psicologico-divulgativo.