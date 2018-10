Scontro tra un’auto e un autobus: arrivano i Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio a Cassano Magnago per un incidente stradale in via G. Gasparoli.

Per cause in fase di accertamento un autobus di linea e un’autovettura si sono scontrati. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere le persone coinvolte.

Una sola persona, un uomo di 41 anni, ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso ed è stato trasportato in codice verde all’Ospedale di Gallarate.