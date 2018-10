Una serata dedicata a Papa Francesco

Appuntamento al Cinema Santamanzio venerdì sera, 19 ottobre, alle 20,30. La serata sarà infatti interamente dedicata a Papa Francesco, con la presentazione del libro “Fake Pope” di Roberto Beretta e Nello Scavo (sarà presente Roberto Beretta, uno degli autori del volume).

A seguire ci sarà la proiezione del film “Papa Francesco un uomo di parola” di Wim Wenders, uno dei registi contemporanei più celebrati. “E’ un’occasione imperdibile per capire a fondo le ragioni del successo di un Papa che sta “rivoluzionando” la Chiesa cattolica. Non solo, ma anche per comprendere le pesanti accuse che gli oppositori di Bergoglio rivolgono a un Papa tanto “scomodo”, spiegano gli organizzatori.