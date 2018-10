Si ribalta con l’auto, ragazzo all’ospedale

Sono ancora da chiarire le cause che hanno fatto ribaltare una macchina in via Clerici a Gerenzano.

L’incidente è accaduto poco dopo le ore 18 e ha visto coinvolto un ragazzo di 22 anni, che era alla guida della vettura.

Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varese, che hanno messo in sicurezza l’area perché dal veicolo ribaltato usciva del fumo.