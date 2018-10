Spettacoli e bolle di sapone per donne e bambini

Sabato 6 ottobre la via Robioni diventa teatro di festa per le donne e i bambini grazie alla collaborazione tra due eventi: il primo compleanno della libreria Potere ai Bambini, di casa proprio in via Robioni, e “Donna è bellezza”, pomeriggio solidale a sostegno dell’azzociazione Eos, contro la violenza sulle donne.

IN LIBRERIA

“Potere ai Bambini” è la prima libreria esclusivamente dedicata ai minori della città di Varese e celebra sabato il suo primo compleanno proponendo ai piccoli lettori un’intera giornata di laboratori gratuiti, letture animate e sorprese a orario continuato, dalle 10 del mattino alle sette di sera. Un’occasione per sperimentare, divertirsi, conoscere nuove storie e nuove persone, tra cui le professioniste che collaborano e collaboreranno con le libraie Chiara e Paola per tutta la nuova stagione.

IN PIAZZA

La festa all’aperto “Donna è bellezza” inizia invece nel pomeriggio, dalle ore 16, e occuperà tutta la via Robbioni (chiusa al traffico per l’occasione) con lo spettacolo di bolle di sapone “The big babool show”, Truccabimbi, la merenda di Apegelato Buosi, poesie di strada e il progetto “musica a colori” con danze popolari a cura di Sarah Leo e Massimo Testa. Dalle ore 18.30 apre anche lo spazio Sub-strato con la mostra personale di Vaps “St. George 3000” e il dj set di Pop Koltelli.

Il ricavato della manifestazione andrà a sostegno di Eos, centro antiviolenza.