Tassazione e “terzo pilastro” due serate per saperne di più

Sei un frontaliere? Conmar IS, società svizzera di consulenza e intermediazione assicurativa, organizza una serie di incontri sul sistema dei tre pilasti, una bussola per navigare serenamente nel sistema previdenziale svizzero.

Sei sicuro di capire i dati dei tuoi certificati? Hai mai fatto domande di estratto contribuit AVS? Vorresti pagare un po’ meno imposte alla fonte? Sai quanto percepirai al tuo pensionamento?

Conmar IS vi aspetta giovedì 18 ottobre a Malnate, presso la Sala Consiliare in via Matteotti e mercoledì 24 ottobre a Cantello, in via Turconi 6, presso la il circolino (entrambe le serate sono a ingresso gratuito e avranno inizio alle ore 20:30).

Attraverso queste serate lo staff di Conmar IS vuole informare i frontalieri di come funziona la previdenza in Svizzera e presentarsi quale possibile punto di riferimento a cui porre delle domande.

Nel corso degli appuntamenti non verranno richiesti dati personali ma chi parteciperà potrà ritirare un buono per ricevere una consulenza gratuita presso gli uffici di via Onorio Longhi 2 ad Arzo.

Conmar IS Sagl è una società di intermediazione e consulenza assicurativa iscritta al registro degli intermediari assicurativi e con la sua attività vuole rendere l’approccio al mercato assicurativo facile e comprensibile a chiunque.

Potete rimanere aggiornati su tutte le attività della società visitando il sito internet o mettere “mi piace” alla pagina Facebook.