È tempo di coppa, il Varese sfida il Telgate

Le quattro reti rifilate domenica alla giovane Union Villa Cassano hanno permesso al Varese di rilanciarsi in campionato e di prendere la rincorsa in vista della gara valida per il secondo turno di Coppa Italia (ottavi di finale).

I biancorossi giocheranno mercoledì sera (calcio di inizio alle 20,30, LIVE su VARESENEWS) sul campo di Masnago contro i bergamaschi del Telgate, compagine che disputa il Girone C dell’Eccellenza lombarda e che in quattro partite ha raccolto 5 punti, frutto della vittoria di domenica sull’Albino, di due pareggio e di una sconfitta.

Rispetto al Varese la squadra di mister Forlani in campionato ha segnato poco – appena 4 gol – ma i biancorossi devono prendere con le molle gli avversari: nel girone eliminatorio infatti, il Telgate ha eliminato la Varesina vincendo a Venegono 1-0 (Guariniello) e completando l’opera nel pirotecnico 5-3 al Luisiana.

Per il match Domenicali avrà a disposizione una rosa ampia formata dagli stessi effettivi di domenica ai quali si riunirà Bianchi, che ha scontato il turno di squalifica in campionato. Tre le assenze, e cioé Calandra, Balzo e Marinali, ma dal centrocampo in su la scelta è ampia ed è probabile che il tecnico biancorosso opererà qualche variazione nell’undici iniziale. «Non ho ancora deciso nei dettagli la formazione ma, soprattutto da centrocampo in su ho diverse opzioni – conferma l’allenatore varesino – Di certo l’obiettivo è fare il meglio possibile, ci teniamo a passare il turno e a fare strada anche in Coppa».

La partita sarà diretta dall’arbitro Omar Abou El Ella di Milano coadiuvato dagli assistenti Minieri e Brunetti. Di seguito il prezzo dei biglietti e le modalità di acquisto.

SESTESE – VERBANO

Derby tutto varesotto al “Milano” (arbitro Collier di Gallarate) dove la Sestese sfida il Verbano nel remake della gara disputata la scorsa domenica e stravinta dai rossoneri (0-3), con tripletta di Vezzi. Quella di Coppa dovrà quindi essere la gara di rivincita per la compagine di Gennari, anche se i besozzesi vorranno sfruttare il momento positivo.