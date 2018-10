Torna il mercato bio&solidale del GiustoiNperfetto

Domenica 14 ottobre ritorna il mercato bio&solidale del GiustoiNperfetto che proporrà come di consueto prodotti tipici e biologici, artigianato etico e creativo; inoltre, a partire dalle 12.30 sarà attivo il RistòBio del GiustoInperfetto.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile scoprire le bellezze del paese, grazie all’iniziativa “Conosci Castello Cabiaglio”, che permetterà di scoprire il borgo ed i suoi “gioielli” attraverso il racconto dei suoi “giovani” abitanti. Non mancheranno musica e iniziative per i più piccoli, il programma prevede alle 14 un laboratorio creativo per bambini a cura del Gruppo Genitori della “Casa nel bosco” e di APS “El Modernista”; a partire dalle 15 a rallegrare ulteriormente l’atmosfera arriverà la musica itinerante della multicolor band “Orto Sociale”.

Per i golosi l’appuntamento da non perdere sarà alle 16.30 con la premiazione del vincitore del concorso “un Dolce per Castello Cabiaglio”.