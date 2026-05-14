Castello Cabiaglio
Torna “El Gringo Vertical”: a Castello Cabiaglio la sfida contro la pendenza
Domenica 7 giugno la seconda edizione della cronoscalata inserita nel Festival dello Sport. Tre chilometri di salita pura dai Gaggioli al Martinello
«Perché un vero Gringo non scende mai, sale soltanto». Con questo spirito torna a Castello Cabiaglio la seconda edizione de “El Gringo Vertical”, la cronoscalata che promette di mettere a dura prova i polmoni e le gambe degli appassionati di corsa in montagna.
L’evento, definito ironicamente come “la corsa più amata del West”, si svolgerà nell’ambito del Festival dello Sport del borgo valcuviano. Il percorso e la sfidaLa competizione è una prova di resistenza pura. Gli atleti si sfideranno su un tracciato di 3,34 chilometri che copre un dislivello positivo di 260 metri.
La partenza è fissata in località Gaggioli, con il traguardo posto sulla sommità del Martinello. La gara, valida come Walter Coppe Challenge, prenderà il via domenica 7 giugno alle ore 10:00.
Iscrizioni e dettagli
La partecipazione alla gara ha un costo di 10 euro.
Per gli interessati, sono attivi diversi canali per raccogliere informazioni o formalizzare l’adesione: Email: elgringovertical@gmail.com Telefono: 328 2751294 Punto fisico: è possibile iscriversi presso WalterCoppe a Varese.