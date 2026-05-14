Varese News

Tempo Libero

Castello Cabiaglio

Torna “El Gringo Vertical”: a Castello Cabiaglio la sfida contro la pendenza

Domenica 7 giugno la seconda edizione della cronoscalata inserita nel Festival dello Sport. Tre chilometri di salita pura dai Gaggioli al Martinello

Buona la prima per El Gringo Vertical: a Castello Cabiaglio in 40 a sfidarsi nella corsa in montagna
Sport

07 Giugno 2026 - 07 Giugno 2020

«Perché un vero Gringo non scende mai, sale soltanto». Con questo spirito torna a Castello Cabiaglio la seconda edizione de “El Gringo Vertical”, la cronoscalata che promette di mettere a dura prova i polmoni e le gambe degli appassionati di corsa in montagna.

L’evento, definito ironicamente come “la corsa più amata del West”, si svolgerà nell’ambito del Festival dello Sport del borgo valcuviano. Il percorso e la sfidaLa competizione è una prova di resistenza pura. Gli atleti si sfideranno su un tracciato di 3,34 chilometri che copre un dislivello positivo di 260 metri.

La partenza è fissata in località Gaggioli, con il traguardo posto sulla sommità del Martinello. La gara, valida come Walter Coppe Challenge, prenderà il via domenica 7 giugno alle ore 10:00.

Iscrizioni e dettagli

La partecipazione alla gara ha un costo di 10 euro.

Per gli interessati, sono attivi diversi canali per raccogliere informazioni o formalizzare l’adesione: Email: elgringovertical@gmail.com Telefono: 328 2751294 Punto fisico: è possibile iscriversi presso WalterCoppe a Varese.

14 Maggio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.