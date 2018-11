Artisti si diventa, con il laboratorio sui pastelli ad olio

Quarto e ultimo incontro dell’anno domenica 11 novembre con i laboratori di Villa Panza Kids “Artisti si diventa”, promossi dal Fai. Dopo tempera, carboncino e acquerello, questa volta il laboratorio sarà dedicato ai pastelli ad olio, per apprendere una tecnica che davvero permette ai piccoli pittori di mettere “le mani in pasta“.

I pastelli ad olio sono capaci di regalare una resa pittorica lucida e pastosa, degna di una capolavoro, grazie ad uno strumento facilissimo da usare: il calore delle dita. Soddisfazione e divertimento sono assicurati.

Le opere dei piccoli artisti addobberanno poi le stanze di Villa Panza con un allestimento conclusivo di ispirazione natalizia.

L’appuntamento è per domenica 11 novembre alle ore 15 a Villa Panza, in piazza Litta 1.

Il laboratorio (2 ore circa) è adatto ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Il costo è di 15 euro a bimbo (€ 10 per soci Fai).

Per info e prenotazioni: faibiumo@fondoambiente.it opure 0332 283960.