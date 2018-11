Assessore Strano: “Da sabato 1 dicembre la città sarà illuminata con luci di Natale”

L’assessore al Commercio del Comune di Saronno Paolo Strano interviene per spiegare tempi e modi nei quali la città verrà illuminata per le festività natalizie.

«Come noto, negli ultimi anni è stato il Distretto Urbano Cittadino (DUC) a coordinare l’attività coinvolgendo i commercianti nella raccolta fondi necessaria. Quest’anno però ciò non è accaduto in quanto alcuni fornitori sono ancora in attesa dei corrispettivi pagamenti delle stagioni passate non pervenuti da parte di alcuni commercianti», si legge nella nota dell’assessore.

«Se la città non è ancora illuminata con le luminarie natalizie, – ha spiegato l’assessore Strano – è perché quest’anno, a differenza del passato, il DUC (anche per i motivi sopraelencati) non è riuscito a coinvolgere i commercianti nella raccolta fondi necessaria all’installazione. Situazione che lo stesso DUC ci ha comunicato con una lettera ufficiale pervenuta in Comune solamente il 25 ottobre. A quel punto, per non correre il rischio di lasciare la città senza le tradizionale luci, il sindaco mi ha dato l’input di intervenire e ho deciso di coinvolgere direttamente i commercianti. Così facendo siamo riusciti a risolvere l’inconveniente e posso assicurare che da sabato 1 dicembre la città sarà addobbata».

«Una concreta dimostrazione che, a differenza di quanto riportato da alcuni quotidiani, – ha concluso l’assessore – non c’è stata nessuna corsa contro il tempo, ma solamente una diversa organizzazione».