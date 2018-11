Brianza: “Fatto gravissimo: pena esemplare per i colpevoli”

«Quello che è successo in questi giorni lascia sconcertati e senza parole. Mi auguro che gli aguzzini del giovane sequestrato e torturato a Varese vengano presto consegnati alla giustizia e subiscano una pena esemplare».

Così Francesca Brianza, vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia, commentando il fatto di cronaca nera accaduto a Varese negli scorsi giorni.

«E’ impensabile – commenta – che questi ragazzi nati e cresciuti nella nostra città possano comportarsi come se fossero i padroni del mondo: rapire un ragazzo, imprigionarlo in un box per torturarlo è un qualcosa che ricalca il modus operandi delle grandi organizzazioni criminali famigerate in tutto il mondo. Ora si è oltrepassato ogni limite: non si è meno criminali solo perché si è minorenni».

«Le gang – prosegue Brianza – sono un problema legato alla microcriminalità, specialmente sul territorio varesino con continui episodi di spaccio in Piazza Repubblica e sotto i portici della fermata del pullman di Corso Moro, per non parlare poi della scarsissima sicurezza nella zona della stazione di Varese dove i pendolari si trovano davanti a bivacchi di ogni genere e dove praticamente ogni giorno si registrano furti, degrado e situazioni di pericolo».

«Confido che l’eccellente lavoro svolto dalle forze dell’ordine – conclude – faccia al più presto luce su questa tetra vicenda assicurando i criminali alla giustizia».