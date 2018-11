Campionato società, Varese in rosa sempre vincente

Di proverbi, luogo nel quale sovente è collocata la saggezza popolare, ne esistono molti, significativi ed utilizzati con dovizia, uno di questi è sicuramente: “Il lupo perde il pelo, ma non il vizio”.

Nulla di più appropriato per inquadrare il gruppo di ragazze che ha recentemente conquistato la Coppa Italia a San Vito Lo Capo. Dismessa la casacca Tecnosass del Comitato di Varese e indossata la divisa blu dei F.lli d’Italia di Somma Lombardo, le ragazze hanno deciso di continuare il percorso vittorioso precedente, annientando, nella prima giornata del Campionato Italiano di Società, la compagine Possaccio di Verbania.

Barbara Guzzetti, appena rientrata, Natalia Combi, Sefora Corti, Bruna Tasca con Eugenia Vlad come riserva – e quale riserva! – non hanno avuto la minima flessione, hanno dominato le tre partite, ottenendo un roboante 6-0.

Barbara si è espressa in modo distaccato: «Abbiamo giocato bene, non meglio di altre esibizioni, siamo state superiori, è vero, abbiamo giocato serene, senza tensioni particolari, visto l’andamento dell’incontro. Quando sono entrata in campo con Natalia per l’ultimo set riservato alla coppia stavamo vincendo 18-5: per perdere avremmo dovuto addormentarci!»

Per spiegare il risultato occorre fare chiarezza sul regolamento – mutato quest’anno per il settore femminile – che risulta essere un misto fra i punteggi tradizionali e il sistema ad inseguimento. La competizione prevede una terna agli otto punti, un’individuale ai dieci punti, una coppia ai dieci punti: i punteggi si assommano fino al raggiungimento dei 28 punti finali. Dopo la prima partita s’inserisce il sistema ad inseguimento. Ogni vittoria assegna un punto, il raggiungimento dei 28 punti ne assegna altri 3.

Per cui la F.lli d’Italia vincendo i tre confronti ha conseguito tre punti, arrivando ai 28 ne ha ottenuti altri tre, da qui la spiegazione del risultato di 6-0. Il regolamento è perlomeno strano, non è né carne né pesce: la miscela delle due opzioni lascia decisamente perplessi, pur conferendo un pizzico in più di suspense, perché fino al raggiungimento dei fatidici 28 punti può succedere veramente di tutto con rimonte nella terza gara di coppia possibili ed imprevedibili.

Era la prima esperienza e il direttore di gara Silvano Farioli si è destreggiato invero bene.

PILLOLE DI BOCCE

Sabato 24 novembre – Daverio – 5° giornata campionato Seria A maschile –

Alto Verbano – Capitino 2-6 – terribile tonfo dei Verbanesi

Classifica: Fashion Cattel 12, Boville 10, CVM 9, Capitino 8, Montegranaro 7, Alto Verbano 6, A.P.E.R. 6, Martano 0.

Sabato 24 novembre – Crenna ore 14 – Campionato Italiano Società femminile – 1° giornata

F.lli d’Italia (Somma Lombardo) – Possaccio (Verbania) 6-0

Corti, Guzzetti, Tasca (F.lli d’Italia) – Guazzoni, Lomazzi, Russo (Possaccio) 8-1 1-0

Corti (F) – Russo (P) – 10-4 totale ins. 18-5 2-0

Combi, Guzzetti (F) – Guazzoni, Russo (P) – 10-6 finale 28-11 6-0

Direttore di gara – Silvano Farioli

Sabato 24 novembre – Brezzo di Bedero – Campionato promozione società 3° categoria

Bederese (VA) – Crevese (VA) 3-5

Lunedì 26 novembre – Monvalle – inizio regionale individuale