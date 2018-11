Cantiere trancia un cavo: isolato da internet il Tribunale di Varese

In uno dei cantieri che Open Fiber ha in atto in centro a Varese in questi giorni, in via Morazzone, questa mattina 27 novembre 2018 è stato tranciato un tubo “vitale” per quella zona: quello che collega gli uffici del circondario a internet.

A farne le spese, tra gli altri, è stato anche il Tribunale di Varese, rimasto isolato da internet per tutta la giornata: un disagio potente, che si è aggiunto a quelli denunciati nei giorni scorsi. Ma di cui hanno fatto le spese anche molti uffici che intorno al tribunale insistono, soprattutto in via Morazzone, la via che passa proprio a fianco al tribunale.

Al lavoro per ripristinare lo status quo dopo l’incidente, che è avvenuto in tarda mattinata, ci sono i tecnici della Telecom. Nel tardo pomeriggio erano ancora nel pieno dei lavori e la situazione non si era ancora sbloccata, anche se pare che i lavori saranno portati avanti ad oltranza per ripristinare il tutto entro domattina.

A quanto sembra però in questo caso, OpenFiber si è trovato di fronte un ostacolo del tutto imprevisto, ad una quota del tutto inaspettata. «Si è trattato di un sottoservizio non segnalato da planimetrie e non rilevabile dal Georadar – Segnala infatti Open Fiber – Ci scusiamo perciò di avere causato il disagio, ma era impossibile fare altro per evitarlo».

I lavori di Open Fiber stavano per fermarsi in centro per le vacanze natalizie: è delle ultime ora la notizia dello stop in centro dalla prossima settimana al 7 gennaio prossimo. Non si fermeranno però i lavori di ripristino e posa, secondo quanto segnalato dalla società, nelle zone periferiche della città.