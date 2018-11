I cantieri Open Fiber vanno in vacanza per Natale

In questi giorni erano ancora in piena attività: chi passeggiava per il centro li ha visti in via Volta, in via Staurenghi, in via Bagaini.

Ma sta per arrivare il momento in cui i cantieri Open Fiber, che portano la banda larga in città (facendo a volte tribolare i varesini) si fermeranno per permettere a i varesini e a chi viene a Varese per le vacanze natalizie di fare le compere con più tranquillità.

A chiederlo, alla società che da molti mesi è al lavoro in città è stato il Comune di Varese, che ha disposto da settimana prossima, quindi con l’inizio del mese di dicembre, la sospensione dei lavori Open Fiber, nell’area del centro città e sulle principali arterie di collegamento e di passaggio, fino a dopo il 7 gennaio 2019.

I LAVORI CHE RESTANO, PRIMA DELLO STOP

Alcuni lavori però, andranno avanti questa settimana: proseguono, innanzitutto, in via Copelli che andranno avanti almeno fino a venerdì: attenzione perchè nel “ring” c’è un restringimento di carreggiata all’altezza dei lavo. Ieri mattina invece lavori nel tratto di via Carrobbio con transito sospeso.

Per oggi previsti lavori notturni in via Walder, a partire dalle 20, con traffico veicolare sospeso, e in un attraversamento della via Magenta, sempre con lavoro notturno dalle 20.