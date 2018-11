In casa aveva droga e armi: arrestato

I carabinieri della compagnia di Gallarate, nel pomeriggio di sabato 10 novembre, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 59 anni.

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, condotto anche con personale in abiti civili, i militari hanno arrestato D.V., classe ’59, originario della provincia di Matera, operaio nel settore edile.

L’uomo, con alle spalle piccoli precedenti di polizia, era seguito da qualche giorno dai carabinieri, che avevano ricevuto numerose segnalazioni sulla sua attività di vendita e spaccio al dettaglio di sostanza stupefacente sulla piazza gallaratese.

In casa sua gli investigatori hanno trovato e sequestrato due bilancini elettronici di precisione, 120 grammi di hashish e 40 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi.

Insieme alla droga l’indagato deteneva anche un vero e proprio arsenale. Sono state infatti sequestrate due pistole semiautomatiche prive di matricola, una pistola giocattolo modificata – trasformata in una vera e propria arma da sparo – oltre 200 proiettili di svariato calibro e 10 candelotti “Bomber 77”, che rientrano nella categoria dei giochi pirotecnici detenuti illegalmente. Per l’arrestato la Procura di Busto Arsizio ha disposto la traduzione nel carcere di Busto Arsizio in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.