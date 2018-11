Concerto di Natale per i bambini del Nord Uganda

Una serata di musica e solidarietà, ma anche un’occasione per acquistare bellissimi regali di Natale realizzati a mano.

La proposta è dell’associazione Good Samaritan Onlus di Caronno Varesino, attiva in Nord Uganda da 20 anni con progetti di sostegno e sviluppo per la popolazione vulnerabile, che sabato 24 novembre organizza un concerto di Natale in collaborazione con la Compagnia della Gru, noto coro della provincia di Varese.

L’appuntamento è per le ore 21 nella Chiesa Parrocchiale di Castronno, in via Matteotti 20.

La Compagnia della Gru, diretta dal M° Enrico Salvato, proporrà un repertorio di canti gospel, spiritual, pop, musical e natalizi.

Il concerto, ad ingresso libero e gratuito, è organizzato per sostenere i bambini vulnerabili che l’associazione aiuta tramite progetti di accompagnamento e sviluppo: il “sostegno a distanza” che permette loro di frequentare la scuola e costruirsi un futuro; il progetto “bambini campo famiglia” che affianca bambini e ragazzi che non hanno adulti di riferimento o, se li hanno, sono nonni o genitori malati di Aids, ciechi o poliomelitici; il “nido delle collane”: un asilo pensato inizialmente per i figli delle donne della Cooperativa Wawoto Kacel (di cui la sera del concerto si potranno vedere e acquistare i prodotti realizzati a mano con materie prime locali) e poi allargato alla comunità circostante.

Questi progetti possono essere sostenuti attraverso un regalo solidale: i kit che comprendono aiuti concreti per questi bambini (matite, quaderni, cibo e beni primari). Acquistando un kit l’associazione regala al donatore un biglietto d’auguri da dedicare a un amico o parente. I kit sono ordinabili anche in formato pdf sul sito dell’associazione.

Si possono seguire i progetti di Good Samaritan onlus anche sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram