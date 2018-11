Corteo e battesimo civico chiudono le celebrazioni della Grande guerra

In occasione della Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, sabato 3 novembre a Besano si terrà la cerimonia ufficiale, a coronamento anche delle molte iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni per festeggiare il Centenario della fine della Grande Guerra.

In questa occasione, sarà consegnata una targa agli eredi di Mario Occa, besanese, decorato al valor militare per le sue coraggiose azioni durante la Prima guerra mondiale.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 11.15 con il ritrovo in Chiesa per un momento di preghiera, a cui seguirà il corteo dal Comune al monumento ai Caduti per la cerimonia

A conclusione della mattinata, alle 12.15, in sala consiliare si terrà il Battesimo civico dei 18enni nati nell’anno 2000.

Tutta la cittadinanza tutta è invitata a partecipare.