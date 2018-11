Energie rinnovabili, Legambiente premia Varese Risorse

Varese Risorse, società del gruppo Acsm Agam, è stata premiata da Legambiente per l’impianto solare termico di via Rossi.

Il riconoscimento è stato consegnato a Roma nel corso dell’evento dedicato alla presentazione del Rapporto Comuni Rinnovabili 2018.

La premiazione è espressamente legata al tema della sostenibilità: “Per quanto svolto nel proprio territorio in tema di energie rinnovabili” si legge nella motivazione.

L’impianto solare di Varese, primo del Sud Europa integrato in una rete di teleriscaldamento, è stato inaugurato nel maggio del 2015. Produce calore da fonte completamente rinnovabile; è interconnesso con la rete cittadina e consente di evitare ogni anno l’emissione in atmosfera di circa 108 tonnellate di CO2.

La capacità produttiva dell’impianto è pari a circa 450 MWh di energia termica l’anno, corrispondente al fabbisogno di acqua calda sanitaria di 150 appartamenti, evitando il ricorso a combustibili fossili per 43 tep e generando quindi un vantaggio sia economico sia ambientale.

Una realizzazione di eccellenza, premiata da un’organizzazione costitutivamente attenta ai temi della sostenibilità quale appunto Legambiente.

«Operiamo nel teleriscaldamento, in cui al momento siamo presenti a Varese Como e Monza, e in tutto il campo dello sviluppo sostenibile. Siamo specializzati nelle soluzioni e nella tecnologia dell’efficienza energetica a beneficio di un consumo razionale e valorizzato delle risorse, che è l’aspettiva crescente che viene dalle comunità locali e dal territorio» ha sottolineato il referente della business unit Innovazione e Tecnologie del Gruppo Acsm Agam, Giovanni Chighine, che ha ritirato il premio conferito nella capitale con Fabio Fidanza, responsabile Reti e Impianti di Utenza di Varese Risorse, che ha seguito sin dall’inizio il progetto di via Rossi.