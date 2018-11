La Pro Patria cerca la vittoria con il Pontedera

Serve una vittoria alla Pro Patria, un po’ per la classifica, un po’ per l’umore. Il pareggio di Chiavari contro l’Albissola ha lasciato qualche strascico negativo nell’ambiente biancoblu, che sperava di portare a casa i tre punti.

Ecco perché la squadra di mister Ivan Javorcic ha bisogno di voltare pagina e un successo sarebbe un ottimo straccio per ripulire e ripartire. L’occasione sarà domenica 4 novembre (ore 16.30) quando allo “Speroni” arriverà il Pontedera.

Tra i tigrotti sarà assente Ferdinando Mastroianni, espulso contro l’Albissola e punito con due turni di stop dal giudice sportivo. In attacco, al fianco di capitan Mario Santana, è ballottaggio tra Niccolò Gucci e Beppe Le Noci. Due attaccanti differenti per caratteristiche tecniche e quindi una scelta che porterà ad assetti differenti per Javorcic.

Il Pontedera è attualmente a quota 10 in classifica con otto gare giocate. Due le vittorie per i ragazzi di mister Ivan Maraia, contro Albissola e Olbia, quattro pareggi e due sconfitte. I granata arrivano da tre pareggi di fila: 1-1 contro il Gozzano, 0-0 a Vercelli e contro la Carrarese. Anche i toscani, così come la Pro Patria, dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2.

Dovrebbe essere anche la prima giornata di campionato senza rinvii, con il reintegro delle squadre dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la Serie B a 19 squadre. Rimane in sospeso la Virtus Entella, scenderà in campo contro il Pisa?

