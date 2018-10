Pro Patria – Pontedera, aperte le prevendite

Aurora Pro Patria 1919 comunica le modalità di acquisto biglietti e apertura dei botteghini per assistere alla partita Aurora Pro Patria 1919 – U.S. Città di Pontedera, valevole per la Decima Giornata del Campionato di Serie C 2018-2019.

La prevendita dei tagliandi è aperta ufficialmente presso i punti vendita Vivaticket:

Bar Savoia di Via XXII Marzo, 2, a Busto Arsizio. Be Happy Travel di Via Vittorio Veneto 1 bis, Castellanza. Okeg Viaggi di Via Torino 59, Gallarate.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso i botteghini dello Stadio “C. Speroni”di Busto Arsizio sabato mattina, 3 novembre, dalle 10.00 alle 12.30 e il giorno della gara, domenica 4 novembre, dalle 10.00 alle 12.00 e a partire dalle 14.30

PREZZI BIGLIETTI

TRIBUNA TOP: 40 euro

TRIBUNA CENTRALE: 30 euro RIDOTTO: 25 euro

TRIBUNA LATERALE: 20 euro RIDOTTO: 15 euro

POPOLARI COPERTI: 15 euro RIDOTTO: 12 euro

POPOLARI SCOPERTI: 10 euro RIDOTTO: 8 euro

La tifoseria ospite potrà acquistare i tagliandi, al costo di euro 10 + i diritti di prevendita, presso i seguenti punti vendita Vivaticket:

Bar Tabacchi di Corso Sonia in Via Provinciale Vicarese , 179, Cucigliana (PI)

Tabaccheria Bacciarelli di Corso Matteotti, 112, Casciana (PI)

Tabaccheria di Banti Laila di in Via Nazionale, 130, Capanne di Montopoli in Val D’Arno (PI)

I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati entro e non oltre le ore 19.00 di sabato 3 novembre.