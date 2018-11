Ladri di cruscotti a Cassina Ferrara

Saronno terra di conquista per i ladri di cruscotti. Nella notte tra mercoledì e giovedì sono stati prese di mira tre auto in sosta alle porte della Cassina Ferrara si tratta del quarto blitz realizzati in meno di un mese.

A dare l’allarme nella mattinata di ieri il proprietario di una vettura razziata che, accortosi dell’accaduto in mattinata ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale che ha effettuato un sopralluogo.

Tre le auto prese di mira. Una Volkswagen Golf, una Mercedes Classe A ed una Audi Q3. Quest’ultima aveva il finestrino completamente in frantumi mentre le altre due erano stati rotti solo i vetri fissi della portiere posteriore. Una volta aperte le auto i ladri si sono dedicate ai cruscotti. Li hanno smontati con una particolare attenzione a prelevare i navigatori satellitari integrati.