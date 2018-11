Le notizie? I millennials le leggono così

Come leggono i “millennials”? Quali notizie? Dove? Sulla carta, sul web? Da quale device?

I millennials e l’informazione è il tema dell’incontro che si terrà a Festival Glocal sabato 10 novembre dalle 16 alle 18 alla Ubik. Un’intervista guidata da Claudia Vago con i due vincitori del Premio Chiara giovani delle edizioni 2018 e 2015.

Un’occasione per conoscere come è cambiato il mondo, attraverso lo sguardo di due giovani studenti.

Conosciuta come @tigella esperta di social media, Claudia Vago ha collaborato con partiti politici e ong per la creazione di campagne online: «Parleremo con Susanna e Mattia di come leggono e si informano – spiega – Da lì, dal loro percorso, che è quello di molti giovani come loro, partiremo per parlare dell’esperienza di “Valori”il periodico on line che si occupa di finanza etica ed economia sostenibile.

Un modo diverso di trattare il tema dell’ economia partendo da un principio che pare elementare ma che potrebbe essere alla base di una società “più etica”: il 95% della scienza economica è semplice buonsenso reso complicato da espressioni tecniche e formule matematiche».

A rispondere alle domande di Claudia ci saranno Susanna El Taher e Mattia De Rinaldis, due studenti vincitori del Premio Chiara Giovani (nella foto).

Susanna è studentessa al Liceo Classico Cairoli di Varese e caporedattrice del “Resto dell’Ernesto”, il giornalino della scuola. Ha vinto l’edizione 2018 del Premio Chiara giovani; Mattia è studente all’Accademia Paolo Grassi di Milano, è stato finalista al Premio Chiara Giovani nelle edizioni 2013, 2014, 2016 e 2017. Ha vinto il concorso nel 2015 con il racconto “Una mela al giorno”.