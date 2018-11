100 anni oggi, 30 novembre 2018, portati benissimo.

Galleria fotografica I magnifici 100 anni di "Bepi" Bortoluzzi 4 di 22

Lo straordinario compleanno di Giuseppe “Bepi” Bortoluzzi, notissimo notaio in Varese,meritava di essere festeggiato tre volte: nella sera del 29 in una forma pubblica, una cena del Rotary Varese. La sera del 30 con una cena in famiglia, come è giusto che sia. Ma a mezzogiorno del 30 la festa è stata nell’ultima sede del suo studio notarile, ora del figlio Tomaso, in piazza Monte Grappa 4.

Qui Giuseppe Bortoluzzi ha potuto reincontrare colleghi e ex dipendenti, in una straordinaria e commovente “rimpatriata” che ha visto come ospite speciale anche il sindaco di Varese: che ha consegnato allo storico notaio una pergamenta ricordo a nome della città, ed ha ricevuto in cambio una domanda, piena di amore per la città e di pensieri per il futuro «Sindaco, ce lo fa un teatro?”.

LA STORIA “IN PILLOLE” DI BEPI BORTOLUZZI

Giuseppe Bortoluzzi, veneziano di origine trapiantato con la famiglia a Varese negli anni Trenta del secolo scorso, dopo le vicissitudini belliche e la laurea conseguita a Pavia, intraprese la carriera di notaio andando a bottega presso lo studio degli Zanzi, notai in Varese da più di un secolo.

Vinto il concorso dopo un breve periodo ad Albavilla e a Seregno divenne notaio a Varese dove ha tenuto studio ininterrottamente dagli anni Cinquanta sino alla pensione, prima in Piazza della Motta 5/a poi in Piazza Monte Grappa 4.

Alla sua bottega si sono formati due figli Andrea e Tomaso entrambi laureati a Pavia e notai, e tre nipoti, Pietro e Cesare anch’essi notai, e Guido, avvocato.