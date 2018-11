Da Malpensa a Busto Arsizio a piedi, sulle orme di Sant’Agostino

Si svolgerà domenica 25 novembre la seconda edizione della camminata Malpensa – Busto Arsizio lungo il percorso del Cammino di Sant’Agostino, un itinerario religioso e turistico di 620 km che collega 50 Santuari mariani della Lombardia tra cui Santa Maria di Piazza a Busto Arsizio.

Dopo la prima uscita dell’aprile scorso (dal Terminal T1), in questa seconda edizione si inaugurerà un ulteriore percorso a beneficio dei viaggiatori pellegrini che atterreranno al Terminal T2. Questo Terminal è lo storico scalo originario dell’Aeroporto Malpensa nato nel 1948, 70 anni fa. Per celebrare tale storica ricorrenza, la partenza dei pellegrini prenderà avvio proprio dal monumento inaugurale dell’aeroporto, ove si trova il cippo dedicato ai fondatori di Malpensa. La camminata pellegrina è infatti organizzata dall’Amministrazione comunale di Busto Arsizio in collaborazione con l’Associazione Cammino di Sant’Agostino, proprio in occasione del settantesimo anniversario di fondazione dell’aeroporto di Malpensa (già aeroporto di Busto Arsizio).

Il percorso di questa seconda inaugurazione è lungo circa sedici chilometri e si snoda su sentieri, marciapiedi e piste pedonali: grazie a questo secondo tragitto a piedi, il collegamento a piedi tra i due scali aeroportuali e la Città di Busto Arsizio, nonchè ai 620 km di percorso del Cammino di Sant’Agostino, potrà dirsi finalmente completato. Il programma della giornata prevede alle 8.30 il ritrovo al piazzale partenze dell’aeroporto di Malpensa, al cippo storico del Terminal T2 (di fronte all’Hotel Moxy), con consegna della Credenziale del Pellegrino, una sorta di passaporto su cui si possono raccogliere i timbri dei cinquanta santuari del percorso, che sarà vidimata all’arrivo al Santuario di S. Maria in Piazza, a Busto Arsizio. Il servizio bar dell’Hotel Moxy sarà aperto a supporto dei pellegrini in attesa della partenza.

Per visualizzare il percorso, clicca qui.

Il Terminal T2 oltre che con mezzi propri è facilmente raggiungibile tramite il collegamento ferroviario Malpensa Express.

La partenza del pellegrini è fissata per le 9.15 e l’arrivo al Santuario di Busto è previsto 3 ore dopo, verso le 12.15: successivamente ci si porterà in via San Gregorio, all’altezza dell’omonima Galleria, dove sarà scoperto un pannello dedicato a Benigno Airoldi, cittadino benemerito della Città di Busto Arsizio tra i fondatori dell’aeroporto. Il pannello sarà caratterizzato dalla dicitura “Pietre Vive”, come tanti altri ormai diffusi in vari luoghi cittadini con la finalità di ricordare uomini e donne che hanno operato a favore della Città bustocca.

La partecipazione alla camminata è libera e gratuita. Per info e prenotazioni: info@camminodiagostino.it

Associazione Cammino di S. Agostino

www.camminodiagostino.it

Cell. 348.4527583