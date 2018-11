Mauro Novelli presenta “La finestra di Leoparti” (Ed. Feltrinelli). L’appuntamento è parte del Festival del Racconto – Premio Chiara ed è in programma per sabato primo dicembre, alle ore 17:30 alla Galleria Ghiggini, via Albuzzi 17, Varese.

Un libro dedicato alle case degli scrittori italiani. Ville eleganti e palazzi nobiliari, ma anche case contadine, celle di prigione e persino vagoni ferroviari. L’autore ci guida in un suggestivo viaggio sentimentale nelle dimore di Petrarca, Manzoni, Leopardi, D’Annunzio, Pascoli, Pirandello, Deledda, Pasolini e altri ancora. Conduce Mario Chiodetti. L’ingresso è come sempre gratuito.