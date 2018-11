Mercatino di Natale con runners, laboratori e concerto gospel

La nuova edizione del tradizionale Mercatino di Natale di Venegono Inferiore, domenica 25 novembre, si apre con la Christmas Star light run, manifestazione sportiva che prevede due percorsi (da 10 e da 4 km) lungo le strade di Venegono, a partire dalle ore 10,30 di piazza delle associazioni (iscrizioni dalle ore 10).

Sempre in piazza delle associazionei sarà possibile visitare il Villaggio di Babbo Natale, per l’edizione 2018 in versione “Bianco Natale”, per fare acquisti tra le numerose bancarelle di hobbisti, gustare prelibatezze nei diversi punti ristoro e consegnare le letterine alla casetta di Babbo Natale.

Durante la giornata diversi gli appuntamenti per i bambini con truccabimbi e diversi laboratori nalizi per creare con la carta biglietti e decorazioni, o cimentarsi con pasta da modellare per dar vita a marionette natalizie (piazza Lamperti dalle ore 15.30).

E poi i palloncini dei ragazzi della Croce Rossa, il coro dei bimbi dell’asilo S. Francesco (ore 11.45 in piazza Lamperti), la dimostrazione di volo dei droni e infine, alle ore 17, il concerto dei Greensleeves Gospel Choir per chiudere in musica.

Il Mercatino di Natale è organizzato dal Comune in collaborazione con le Associazioni venegonesi Agev e Coincidenze.

Maggiori informazioni al numero 0331856039.