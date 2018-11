I migliori servizi per spedire pacchi online

Spedire un pacco al giorno d’oggi è sicuramente molto più semplice rispetto ad un tempo, perché non è più necessario recarsi personalmente presso l’ufficio postale o il corriere. Ormai possiamo fare tutto online: prenotare il corriere che desideriamo e aspettare che venga direttamente a casa nostra a ritirare il pacco. Grazie alle nuove tecnologie quindi anche questo settore si è sviluppato moltissimo e finalmente non dobbiamo più perdere tempo per effettuare una qualsiasi spedizione. I servizi online che offrono la possibilità di spedire pacchi in Italia o all’estero sono diversi, ma capire quale sia il migliore può risultare difficile. Dobbiamo però prestare una certa attenzione perché non tutti sono validi e affidabili, quindi è sempre meglio informarsi.

Servizio di spedizione pacchi: quali caratteristiche deve avere

Prima di tutto, per capire se il servizio di spedizione sia buono dobbiamo controllare che abbia tutte le carte in regola e le caratteristiche più importanti. Ecco cosa deve poter offrire un sito che si occupa di spedizioni per essere all’altezza:

Deve offrire dei prezzi competitivi e vantaggiosi;

Deve offrire la possibilità di scegliere tra diversi corrieri;

Deve permettere al mittente di controllare lo stato della spedizione;

Deve garantire un servizio a domicilio efficiente e puntuale;

Deve offrire la possibilità di spedire pacchi sia in Italia che all’estero;

Deve offrire anche servizi aggiuntivi come l’assicurazione.

Queste sono caratteristiche che deve avere un servizio di spedizioni online per essere davvero conveniente e di buona qualità. Controllate quindi sempre questi fattori, in modo da avere già alcune indicazioni ed effettuare una scrematura. Per quanto riguarda le tariffe, un buon prezzo per la spedizione di un pacco nel territorio italiano fino ad 1 Kg non supera mai i 10 euro quindi potete tenere questa cifra come punto di riferimento. Calcolate però che solitamente un buon servizio propone prezzi ancora più vantaggiosi, fino a 6 euro per ogni pacco spedito.

Il servizio di spedizioni online più consigliato

Innanzitutto, dobbiamo ricordare che non esiste un servizio migliore in assoluto: al giorno d’oggi i portali che offrono la possibilità di prenotare le proprie spedizioni direttamente online sono diversi e se hanno le caratteristiche che abbiamo elencato sopra sono tutti piuttosto validi. Tuttavia, se non volete correre rischi e preferite andare sul sicuro potete affidarvi a quelli che sono i siti più consigliati da coloro che spediscono regolarmente i propri pacchi. Le opinioni della gente sono sempre una risorsa utilissima quindi vale la pena approfittarne.

Se ci basiamo su questo, il migliore sito online per spedire pacchi è www.spedire.com. È il più consigliato in assoluto, perché ha delle tariffe particolarmente economiche e vantaggiose e offre la possibilità di scegliere tra i migliori corrieri come UPS, SDA e Nexive. Il servizio clienti è sempre a disposizione e non c’è nulla da dire su questo portale. Ogni dettaglio viene spiegato con cura nelle varie guide, quindi è impossibile commettere errori ed è semplicissimo da utilizzare come servizio. Se quindi volete andare a colpo sicuro, potete tranquillamente affidarvi a questo sito web.