È morto Sandro Mayer

All’età di 77 anni si è spento, all’ospedale Fatebenefratelli di Roma, Sandro Mayer, uno dei più famosi giornalisti italiani, direttore del settimanale «Di Più» e presenza fissa nel programma di Raiuno «Ballando con le stelle» nel ruolo di opinionista.

Fino al 1977 ha lavorato come inviato speciale, poi è stato nominato direttore di Bolero Film. Dopo aver diretto altre riviste femminili, come Dolly, e Novella 2000, è stato chiamato alla guida di Epoca (1981). Nel 1983 ha assunto la direzione di Gente, che ha tenuto per venti anni. Dal 2004 è direttore di alcune testate della Cairo Editore tra cui Dipiù e Dipiù TV.

Oltre a Ballando con le Stelle, Mayer è inoltre apparso come opinionista o giudice in varie trasmissioni televisive quali Domenica In, Buona Domenica. (Fonte Wikipedia)