Il Natale porta Naturwaren a Varese

Sabato 1 dicembre, Naturwaren apre il suo primo negozio monomarca a Varese, in Piazza Beccaria 7 e vi invita tutti a scoprire l’elevata qualità dei suoi prodotti.

Naturwaren è sinonimo di ricerca, profonda conoscenza della natura ed efficacia dei suoi estratti. L’azienda opera nel mondo del benessere naturale con tutte le sue linee di prodotto, tra le quali AllgaSan, prodotti a base di olio di pino mugo, efficace nel trattamento di piedi, gambe, muscoli e articolazioni. Il nome deriva dall’Algovia, la regione del Sud della Baviera in cui si coltivano i pini mughi dai cui aghi viene estratto il prezioso olio, che ha un’importante azione antinfiammatoria e antibatterica. La linea Dr. Theiss presenta una gamma di prodotti fitoterapici, specifica per il trattamento del dolore e dei malesseri stagionali come influenza e raffreddamento.

Pharmatheiss Cosmetics è la linea dedicata alla bellezza, e raggruppa una serie di trattamenti personalizzati per tutte le esigenze della pelle. Nel negozio di Varese sarà possibile trovare anche gli integratori di minerali Active nutrient e i prodotti per l’igiene orale Lacalut, oltre a tante promozioni ed idee regalo simpatiche e accattivanti.

L’ambiente, accogliente ed esclusivo, sarà il luogo perfetto fare regali di Natale utili e originali, confezionati e impreziositi dalle tante confezioni natalizie pensate apposta per aggiungere valore.

Il personale Naturwaren è pronto ad accogliervi con consigli personalizzati e competenti e per un brindisi alle ore 17. In occasione dell’inaugurazione, per tutta la giornata chi visiterà il nuovo negozio di Piazza Beccaria riceverà un piccolo omaggio.