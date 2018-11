“Questo non è amore”: la Polizia in piazza con le donne

La Polizia di Stato in piazza nella Settimana contro la violenza sulle donne, con la campagna “Questo non è amore” per la prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

Nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, la Polizia di Stato realizza da diversi anni il “Progetto Camper – Il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere”, il cui obiettivo e quello di favorire l’emersione del fenomeno della violenza.

A Varese venerdì 23 novembre, il camper della Polizia sarà in piazza Podestà partire dalle 15. Ilaria Serpi, dirigente della Divisione anticrimine della Questura di Varese, con i suoi collaboratori, tutti esperti del settore, incontreranno chiunque lo desideri per parlare del tema della violenza di genere e per accogliere ed aiutare le persone vittime di tali comportamenti.

Il progetto vuole creare un contatto diretto tra le donne ed il team di operatori specializzati, pronto a raccogliere le testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare o a varcare la soglia di un Ufficio di Polizia, oltre che fornire tutte le informazioni richieste. Chiunque, infatti, potrà proporre quesiti o raccontare la propria storia o semplicemente chiedere consiglio.